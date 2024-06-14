صادي:”سنسهر على توفير كل وسائل النجاح لبيتكوفيتش”

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على العمل لإنجاح برنامج الطاقم الفني للمنتخب الوطني.

وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”بيتكوفيتش لايزال أمامه متسع من الوقت لتقديم برنامجه التحضيري الخاص بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستنطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل”.

وأكد صادي في تصريحاته:” “الفاف” تحت رهن إشارة المدرب، بيتكوفيتش، وسننفذ البرنامج الذي سيقدمه لنا، تحسبا لخوض تصفيات “الكان”.