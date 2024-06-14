صادي:”سنسهر على توفير كل وسائل النجاح لبيتكوفيتش”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على العمل لإنجاح برنامج الطاقم الفني للمنتخب الوطني.
وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”بيتكوفيتش لايزال أمامه متسع من الوقت لتقديم برنامجه التحضيري الخاص بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستنطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل”.
وأكد صادي في تصريحاته:” “الفاف” تحت رهن إشارة المدرب، بيتكوفيتش، وسننفذ البرنامج الذي سيقدمه لنا، تحسبا لخوض تصفيات “الكان”.
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