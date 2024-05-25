صادي:”سنواصل الدفاع عن إتحاد العاصمة وهذا ما طالبت به في “كونغرس الفيفا 74” “

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي اليوم السبت، عن مواصلته العمل على استرجاع حق ممثل الكرة الجزائرية في منافسة كأس الكونفيدرالية، إتحاد العاصمة.

فيما يخص بقضية نصف نهائي المنافسة أمام نادي نهضة بركان المغربي.

وصرح رئيس “الفاف” وليد صادي، اليوم السبت، بعد نهاية أشغال الجمعية العامة لأعلى هيئة كروية بالجزائر، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس:”سنواصل الدفاع عن نادي اتحاد العاصمة لدى هيئة “التاس” في قضيته حتى يسترجع النادي حقوقه”.

وأضاف رئيس الفاف صادي:”نقلت إنشغالات الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، منها قضية إتحاد العاصمة، خلال مشاركتي الأسبوع الماضي في كونغرس الفيفا 74 ببانكوك”.

وأوضح صادي:” طالبت خلال مشاركتي في إجتماعات كونغرس الفيفا 74، بتواجد أوسع للجزائريين في اللجان الدائمة للفيفا و غير الدائمة”.