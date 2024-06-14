صادي:”شاركت في إجتماع المكتب التنفيذي لـ “لوناف” لتعزيز مكانة الجزائر قاريا”

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أنه شارك في إجتماع المكتب التنفيذي لإتحاد شمال إفريقيا “لوناف”، لعدة إعتبارات، منها تعزيز مكانة الجزائر قاريا.

وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”متواجد حاليا بتونس، لحضور إجتماع المكتب التنفيذي لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، هذا الإجتماع يتم عقده بصفة شهرية”.

وأضاف المتحدث:”الجزائر لها مقعد نائب رئيس إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”، ونحن حاضرين دوما في هذه الإجتماعات التي تعزز مكانة الجزائر في القارة الإفريقية”.

وأوضح ذات المتحدث:”الإجتماع جرى بصفة عادية، تم من خلاله المصادقة على بعض التقارير المالية والأدبية، وتم الإجتماع مع الأمين العام لـ”الكاف”، لتسوية بعض المشاكل المعقدة”.

كما أشار صادي:”تمت تسوية جميع المشاكل التي كان يعاني منها إتحاد “لوناف”، والأمور تسير بشكل جيد، حتى إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، من تنظيم دورات تكوينية لكل الدول الأعضاء”.

وختم صادي حديثه:”دخلنا في مفاوضات بشأن بطولة كأس شمال إفريقيا للأندية، ونريد إعطاء لمسة جديدة لهذه المنافسة، لأنها مهمة جدا، وأندية الدول الأعضاء حاليا، إرتفع مستواها جدا”.