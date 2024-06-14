صادي:”نثق في إمكانيات الطاقم الفني الحالي للخضر”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، عن ثقته الكبيرة في الطاقم الفني الحالي، للمنتخب الوطني الأول.
وصرح صادي، اليوم الجمعة، إلى الإذاعة الوطنية:”هناك مدرب وطاقم فني نثق في إمكانياته وطريقة عمله، لايمكنني أن نتدخل في عمله.
وأضاف صادي:”مقتنع بمستوى الطاقم الفني للمنتخب الوطني، وبشهادة الجميع، أداء المنتخب الوطني، خلال الشوط الثاني من مواجهة أوغندا، كان رائعا”.
وتابع ذات المتحدث:” مساعد المدرب، نبيل نغيز، يؤدي مهامه على أكمل وجه وهو على وفاق تام مع المدرب بيتكوفيتش”.
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