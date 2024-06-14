صادي:”هناك مجموعة تحاول التشويش عن المنتخب الوطني”

كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، أن هناك مجموعة، تحاول التشويش على المنتخب الأول.

وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”بعض الأشخاص سامحهم الله ، يصيغون سيناريوهات خيالية لاوجود على أرض الواقع”.

وأضاف صادي:”هناك ضغط سلبي، يمارس على المنتخب الوطني، من طرف مجموعة معروفة لدى العام والخاص، سبق وأن تحدثت عنها”.

وتابع المتحدث:”بعد لقاء غينيا هذه المجموعة عملت جاهدة لمحاولة هز ثقة المنتخب الوطني، العلاقات الداخلية في المنتخب أخوية، ولاتوجد أي خلافات داخل الفريق الأول.

وختم وليد صادي:”نفضل العمل بعزيمة لتحقيق كل ما وعدنا به، ومتأكد أنه في حال تمكننا من تحقيق ذلك، ستبقى الإنتقادات تعزف على نفس الوتر، ومن نفس هؤلاء الأشخاص”.