صادي:”هناك مجموعة تحاول التشويش عن المنتخب الوطني”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، أن هناك مجموعة، تحاول التشويش على المنتخب الأول.
وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”بعض الأشخاص سامحهم الله ، يصيغون سيناريوهات خيالية لاوجود على أرض الواقع”.
وأضاف صادي:”هناك ضغط سلبي، يمارس على المنتخب الوطني، من طرف مجموعة معروفة لدى العام والخاص، سبق وأن تحدثت عنها”.
وتابع المتحدث:”بعد لقاء غينيا هذه المجموعة عملت جاهدة لمحاولة هز ثقة المنتخب الوطني، العلاقات الداخلية في المنتخب أخوية، ولاتوجد أي خلافات داخل الفريق الأول.
وختم وليد صادي:”نفضل العمل بعزيمة لتحقيق كل ما وعدنا به، ومتأكد أنه في حال تمكننا من تحقيق ذلك، ستبقى الإنتقادات تعزف على نفس الوتر، ومن نفس هؤلاء الأشخاص”.
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