صادي: “أتمنى أن يكون هذا العيد فرصة لتعزيز التضامن والوحدة بين الجزائريين”

هنأ رئيس الاتحاد الجوزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، الشعب الجزائري، والأسرة الرياضية بصفة خاصة، بمناسبة عيد الفطر.

وقال صادي، في تهنئته: “أتوجه لأبناء وطني الأعزاء، وأسرتنا الرياضية، بأصدق التهاني، وأطيب التماني، بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

كما أضاف: “أسأل الله أن يكون عيد خير وبركة علينا وعلى وطننا الحبيب، عيد يجمعنا على قيم التآخي والمحبة التي توحدنا كمسلمين، وكجزائريين، وأن يكون هذا العيد فرصة لتعزيز روح التضامن والوحدة بين أبناء الوطن”.

وتابع وليد صادي: “نسأل الله أن يوفق رياضتنا الجزئارية لمزيد من النجاحات والتألق في المحافل القارية والدولية، وأن يرفع أبطالنا راية الجزائر بكل فخر واعتزاز”