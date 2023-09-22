صادي: “أتمنى المزيد من النجاحات لاتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس الفاف، وليد صادي، اليوم الجمعة، فخره باتحاد العاصمة، نظير انجازاته الأخيرة، مؤكدا دعمه الكامل لهم.
وصرح صادي، في حوار للإذاعة الوطنية: “فريق اتحاد العاصمة شرفنا مؤخرا من خلال تتويجاته الإفريقية”.
كما أضاف: “المدرب بن شيخة غني عن التعريق، وأكد مجددا بانه يقوم بعمل كبير مع فريقه الحالي اتحاد العاصمة”.
وتابع وليد صادي: “نتمنى التوفيق لبن شيخة، في بقية مشواره، ولاتحاد العاصمة في منافسة كأس الكونفيدرالية”.
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