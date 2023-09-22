صادي: “أتمنى المزيد من النجاحات لاتحاد العاصمة”

أبدى رئيس الفاف، وليد صادي، اليوم الجمعة، فخره باتحاد العاصمة، نظير انجازاته الأخيرة، مؤكدا دعمه الكامل لهم.

وصرح صادي، في حوار للإذاعة الوطنية: “فريق اتحاد العاصمة شرفنا مؤخرا من خلال تتويجاته الإفريقية”.

كما أضاف: “المدرب بن شيخة غني عن التعريق، وأكد مجددا بانه يقوم بعمل كبير مع فريقه الحالي اتحاد العاصمة”.

وتابع وليد صادي: “نتمنى التوفيق لبن شيخة، في بقية مشواره، ولاتحاد العاصمة في منافسة كأس الكونفيدرالية”.