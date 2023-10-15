صادي: “أرضية ملعب “السلام” ببواكي تعتبر الأفضل بكوت ديفوار”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، ارتياحه الكبير، للملعب الذي سيحتضن مباريات الخضر في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.
وأصرح صادي، لوكالة الأنباء الجزائرية: “تفاجأت بحالة أرضية ملعب “السلام”، ببواكي، كونها تعتبر الأفضل بكوت ديفوار، وانا مرتاح بهذا الشأن”.
كما أضاف بخصوص مقر الإقامة: “زرت مدينة الكان التي من المفروض أن تستقبلنا في هذا الموعد القاري، إلا أني اعتمدت خطة ثانية”.
وتابع وليد صادي: “قمت بحجز فندق كامل لصالح بعثة المنتخب الوطني، وهو ليس بعيد عن الملعب، ليكون ةالوفد في أحسن الظروف”.
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