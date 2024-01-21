صادي :” أرفض الحديث عن مؤامرة وحكم الـ VAR تسبب في عدم احتساب ضربة الجزاء”

رفض رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي الحديث عن عن موجود مؤامرة اتجاه الجزائر بعد تحقيق التعادل المخيب أمام بوركينافسو.

وقال رئيس الفاف وليد صادي في تصريح للإعلام المحلي المتواجد بمدينة بواكي أمام “إذا تأهلنا إلى الدور القادم سنبقى في بواكي، لا نتكلم عن مؤامرة و لكن حكم الفار هو المتسبب في عدم احتساب ضربة الجزاء، بعدما لم ينادي الحكم الرئيسي”

كما أضاف الرئيس وليد صادي “المقابلة أمام موريتانيا سنعمل على الفوز بها لا غير”.

وختم خليفة الرئيس جهيد زفيزف “النقطة أعادتنا إلى الطريق الصحيح، و ستكون كافية لتقديم مباراة قوية أمام موريتانيا”.

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