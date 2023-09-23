صادي :”أسعى لإعادة الذكريات الجميلة لـ “الخضر” مع الجزائريين”

عاد وليد صادي للحديث عن الذكريات الجميلة جدا لما كان يعمل في منصب مناجير عام في فترة الرئيس الأسبق محمد روراوة.

وقال وليد صادي لدى حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، اليوم السبت “عشت ذكريات جميلة جدا مع المنتخب الوطني سابقا، ومن اجل عدتها و عدت إلى بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

كما أضاف خليفة زفيزف “أشكر الذي ساندوني من قريب و من بعيد و عدت إلى بيت الفاف لصالح الجزائر”.

وخت صادي ” جئت للم شمل عائلة كرة القدم، أطلب فقط بالاستقرار ثم الاستقرار و العمل في هدوء لصالح الجزائر”.

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