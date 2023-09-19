صادي: “أسعى لتحسين الوضعية المالية للفاف”

كشف وليد صادي، المرشح الوحيد لرئاسة “الفاف”، بأن تحسين الوضعية المالية لأعلى هيئة كروية في الجزائر، يبقى ضمن أبرز أولوياته أيضا.

وقال صادي في هذا الصدد: “من ضمن أولوياتي، تحسين الوضعية المالية للاتحادية، لن نقول إنها كارثية ولكنها صعبة وصعبة جدا”.

وأضاف صادي، في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، بقسنطينة. في ختام حملته الانتخابية: “نحن على دراية بالموضوع، وبفضل السياسة التي سننتهجها والتشاور مع الأعضاء. سنمشي في طريق جديد ونتحصل على ممول جديد”.