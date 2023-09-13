صادي: ” أسعى لتصحيح الأخطاء والتصدي للفساد والرداءة”

وعد المرشح الوحيد لرئاسة “الفاف” وليد صادي، بالتصدي لكل أنواع الفساد والرداءة، المنشرة في المنضومة الكروية الجزائرية، في حال فوزه بمنصب الرئيس يوم الـ 21 سبتمبر الجاري، خلال أشغال الجمعية الانتخابية.

وقال صادي: “في حال نيل ثقة العائلة الرياضية، يدي ستكون ممدودة للجميع دون إقصاء، وأتعهد أنني سأعمل بلا هوادة لدعم المكتسبات الإيجابية وتثمينها”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على: “.. والسعي من أجل تصحيح الأخطاء، والتصدي للفساد والرداءة والتهميش، وكل ما من شأنه تعطيل ديناميكية التقدم والرقي بكرة القدم الجزائرية.”