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الرياضة

صادي: “أشكر السلطات الإيفوارية وكل شيء يسير كما هو مخطط له في بواكي”

بقلم كريم تيغرمت
صادي: “أشكر السلطات الإيفوارية وكل شيء يسير كما هو مخطط له في بواكي”
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وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، شكر خاص للسلطات الإفوارية، مشيدا بالتنظيم المحكم لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

وصرح صادي، لـ(و.أ.ج): “بصفتي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أشكر السلطات الإيفوارية على الظروف الجيدة، حيث لا ينقصنا أي شيء”.

كما أضاف رئيس الفاف: “وفيما تعلق بالجانب التنظيمي للمباريات في بواكي، كل شيء يسير كما هو مخطط له”.

وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي: “التنظيم لا يشوبه أي خلل، لذا علينا أن نهنئ السلطات الإيفوارية”.

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