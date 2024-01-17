صادي: “أشكر السلطات الإيفوارية وكل شيء يسير كما هو مخطط له في بواكي”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، شكر خاص للسلطات الإفوارية، مشيدا بالتنظيم المحكم لنهائيات أمم إفريقيا 2023.
وصرح صادي، لـ(و.أ.ج): “بصفتي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أشكر السلطات الإيفوارية على الظروف الجيدة، حيث لا ينقصنا أي شيء”.
كما أضاف رئيس الفاف: “وفيما تعلق بالجانب التنظيمي للمباريات في بواكي، كل شيء يسير كما هو مخطط له”.
وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي: “التنظيم لا يشوبه أي خلل، لذا علينا أن نهنئ السلطات الإيفوارية”.
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