صادي أمام طريق مفتوح للفوز بعضوية “الكاف”

يتواجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، أمام طريق مفتوح للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”.

وكشفت مصادر رسمية لـ “النهار”، بأن رئيس “الفاف”، ترشح رسميا لعضوية المكتب التنفيذي لأعلى هيئة كروية في إفريقيا.

مشيرة، إلى أن صادي، يتجه للفوز بعضوية في “الكاف”، وذلك، بعد انسحاب منافسه المباشر التونسي، حسين جنيح، العضو والمدير السابق للمنتخبات الوطنية التونسية.

كما أوضحت مصادرنا، بأن الدبلوماسية الجزائرية قامت بعمل كبير، من أجل ضمان عودة التمثيل الجزائري، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مبرزة في المقابل، بأن الجزائر فضلت عدم الترويج للترشح، لمقعد منطقة شمال إفريقيا، إلى غاية آخر لحظة تفاديا لتحركات “اللوبي” المعادي.

وأغلقت أمس الثلاثاء، 12 نوفمبر الجاري أبواب الترشيحات لمقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكذا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة.

للإشارة فإن الجمعية العامة غير العادية الـ 14 للـ “كاف” ستجرى يوم الأربعاء، الـ 12 مارس 2025، بالعاصمة المصرية القاهرة.