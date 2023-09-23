صادي :”أملك برنامجا خاصا للتخلص من النزاعات بين الأندية واللاعبين”

كشف الرئيس الجديد وليد صادي أنه يملك برنامجا خاصا سيقترحه على وزارة الشباب والرياضة لحل مشكل اللاعبين والاندية والديون.

وقال وليد صادي لدى حلول ضيفا على التلفزيون العمومي “لحل مشكل لجنة المنازعات من أولوياتي. وأملك برنامجا خاصا سأقترحه على وزارة الشباب والرياضة”

وأضاف وليد صادي “هناك ايجابيات على مستوى الرابطة وفيها سلبيات طبعا، لكن يجب التطلع لها و العمل على إصلاحها، الرابطات لا تملك مساندة واعلم ان البعض منها كانت تراسل الاتحادية لكن لن تلقى آي رد”.

وختم خليفة جهيد زفيزف “نسعى لمرافقة الأندية محليا وإفريقيا و ما صنعه اتحاد العاصمة أمر جميل”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti