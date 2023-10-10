صادي “أوصلت رسالتي إلى رئيس الفيفا هذا مفادها”

كشف رئيس الفاف وليد صادي فحوى الاجتماع الذي جرى بينه و بين رئيس الفيفا جياني انفانتينو في زيوريخ السويسرية.

وقال وليد صادي في تصريحه الذي نقله التلفزيون العمومي “بالنسبة لبرنامج الفاف، هو برنامج استراتيجي و المراقبة الكلية للفيفا، كانت عندنا عدد من الورشات صباحا، التكوين، مراكز التكوين، تحسين مراكز التحكيم و التحكيم في حد ذاته، وحتى كرة القدم النسوية”.

كما أضاف وليد صادي “بمرافقة الفيفا سنحقق كل الأهداف الإستراتيجية، علاقتي طيبة مع رئيس الفيفا، أوصلت رسالتي إليه مفادها أننا نملك كل المؤهلات و الجزائر مستعدة لتنظيم كل المسابقات الإفريقية و العالمية”

كما ختم خليفة جهيد زفيزف “طلبت منه زيارة الجزائر و قلت له مستعدون لتنظيم المسابقات العالمية، بصراحة الكرة أصبحت قبل كل شيء”.

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