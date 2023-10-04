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الرياضة

صادي :”إصلاحاتنا ستعود بالفائدة على الرياضة الجزائرية”

بقلم عزيز طالبي
صادي :”إصلاحاتنا ستعود بالفائدة على الرياضة الجزائرية”
صادي
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ابدى الرئيس الجديد لـ “الفاف” وليد صادي رضاه التام عن القرارات التي اتخذها رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي.
وقال وليد صادي في تصريحه الذي نقلته “واج” اليوم الأربعاء “منذ أول يوم من تعييين فكرت في تغييرات على مستوى الفاف، وأسعى لهيبة الفاف على المستوى المحلي و الإفريقي”.
كما أضاف خليفة زفيزف “لقد تم اتخاذ عدد من القرارات في إطار الإصلاحات المتخذة التي ستصب في مصلحة كرة القدم، مع احترام قوانين الدولة”.
وختم صادي “المنتخب الوطني خط أحمر ولن يسمح لأي شخص التدخل في شؤونه، كما ستكون المراقبة في تسيير الرابطة المحترفة”.

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