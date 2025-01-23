صادي: “استلام 4 شاحنات خاصة بتقنية الـ VAR قفزة نوعية في تطوير التحكيم”
بقلم عزيز طالبي
أعرب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي ، عن اعتزازه الكبير للمكسب الجديد المتمثل في اقتناء 4 شاحنات خاصة بتقنية “VAR”.
وقال وليد صادي في تصريح، نقله الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الخميس: “نفتخر بهذه الخطوة التي تمثل قفزة نوعية في تطوير التحكيم على المستوى الوطني”.
وأضاف رئيس الفاف: “نحن واثقون من أن هذه التقنية ستعزز المصداقية والشفافية في منافساتنا”.
وأردف صادي: “نشكر الفيفا على دعمها، وثقتها بنا في هذا المشروع”.
للإشارة، الشاحنات الأربع مجهزة بنظام “الفار” متكامل، يشمل كاميرات عالية الدقة، شاشات عرض، خوادم تخزين البيانات، وبرامج لمعالجة الفيديو.
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