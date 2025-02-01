صادي: “الجزائر يجب أن تكون ضمن الهيئات التنفيذية للكاف”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بأن الجزائر، كبلد وبإمكانياتها الكبيرة، يجب أن تكون ضمن الهيئات التنفيذية للاتحاد الإفريقي للعبة.

وفي تصريحات إعلامية اليوم السبت، من نادي الجيش الوطني ببني مسوس، على هامش انعقاد الجمعية العامة لـ “الفاف”. قال صادي: “يجب أن تعود الجزائر إلى الهيئات الإفريقية. خاصة في ظل المنشآت التي أصبحنا نملكها”.

قبل أن يضيف صادي، المتواجد في طريق مفتوح للفوز بعضوية في مكتب “الكاف” بصفته مرشحا وحيدا، في انتخابات مارس القادم: “من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، ولكن نحن في الطريق الصحيح للعودة إلى المكتب التنفيذي للكاف”.

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