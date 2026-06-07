صادي: “الجمهور الجزائري دائما ما يصنع الاستثناء”

تحدث رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، عن مواقيت لقاءات “الخضر” في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم الخميس القادم الـ 11 جوان الجاري.

وسيلعب المنتخب مباراته الأولى أمام الأرجنتين، بداية من الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت الجزائر. ثم يلاقي الأردن عند الساعة 05:00 صباحًا، فالنمسا انطلاقا من الساعة 04:00 صباحا.

وقال صادي، في تصريحات من مقر رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بمناسبة استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، التشكيلة الوطنية قبل سفريتها إلى أمريكا: “الجمهور الجزائري دائما ما يصنع الاستثناء. وسنشهد الاستثناء في هذا التوقيت”.

وواصل رئيس الاتحادية: “التوقيت سيكون مناسبة لكل العائلات. لمناصرة المنتخب من خلف الشاشات، ستكون لحظة تاريخية متابعة “الخضر” في ساعات متأخرة.. كل التوفيق لمنتخبنا”.