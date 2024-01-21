صادي: “الحكم حرم منتخبنا من ثلاث ضربات جزاء صحيحة أمام بوركينا فاسو”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، تقدمهم بشكوى رسمية لدى “الكاف”. ضد الحكم الذي أدار مباراة المنتخب الوطني، ونظيره البوركينابي.

وقال صادي، في تصريح خص به التلفزيون العمومي الجزائري: “قدمنا أمس السبت، شكوى رسمية، واحتجاج، لدى “الكاف”. بعد إعادة معاينة لقطات من مباراتنا أمام بوركينا فاسو”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “لاحظنا أن الحكم حرم المنتخب الوطني من ثلاث ضربات جزاء صحيحة”.

وتابع وليد صادي: “الأمر الغريب هو أن حكم “الفار”، كان دائما ينادي الحكم الرئيسي في لقطات المنتخب البوركينابي، ويتغاضى عن لقطات المنتخب الوطني”.