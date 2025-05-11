صادي : “الشراكة مع سوناطراك بهدف توفير الظروف المواتية لتمثيل الجزائر جيّدا”

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي عن تفاصيل عقد التمويل مع الشركة الوطنية سوناطراك الذي جرى، اليوم الأحد.

وقال وليد صادي خلال توقيعه على العقد الجديد “أبارك بالتجديد للشراكة النموذجية المثمرة بين عملاقين يجسدنا النجاح الجزائري. مجمع سوناطراك و الاتحاد الجزائري لكرة القدم تربطهما علاقة وطيدة، وكلاهما يسعى لتجسيد أهداف نبيلة، وخدمة حركة الرياضة في بلادنا عموما و تطوير كرة القدم خصوصا”.

كما أضاف صادي “الشراكة بين سوناطراك و الفاف بغض النظر عن الأهداف المرتبطة، هدفها توفير الظروف المواتية لتمتثيل الجزائر أحسن تمثيل، الشراكة الاقتصادية الرياضية أصبحب ملحة و ضرورية في وقت أصبح العالم يشهد، تغيرات ترتبط بأهداف حيوية ومصالح اقتصادية”.

وأردف رئيس الفاف في حديث عن مجال تطوير كرة القدم الجزائرية “أصبح تطوير الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا من صميم الاهتمامات، واللجوء إلى التكنولوجيات العصرية و التكوين واستثمارات أخرى تحتاج إلى موارد مالية”.

وشكر صادي في الأخير السلطات الجزائرية على الدعم الكبير للرياضة عموما “تعمل السلطات العمومية في بلادنا بعناية خاصة في تطوير الرياضة و تشجيع الشراكة مع المتعامين الاقتصاديينوهي عبارة عن تجسيد لإرادة قوية لرئيس الجمهورية لتطوير كرة القدم”.