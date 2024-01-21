صادي: “الكاف طالبت رئيس لجنة التحكيم باعادة تحليل مباراة الخضر وبوركينا فاسو”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تفاصيل الشكوى التي قدمها لـ”الكاف”، ضد حكم مباراة المنتخب الوطني، وبوركينا فاسو.
وكشف ثادي، في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري: “قدمنا سندات قانونية في رسالة تضمنت كل التفاصيل بالدقائق، بالإضافة لمقطع فيديو مأخوذ من التلفزيون الجزائري”.
كما أضاف: “تابعت مباراة موريتانيا، وأنغولا خصيصا، حتى أقدم هذه الشكوى، أين استغليت تواجد الأيمن العام للكاف فيرون مونسيغو في الملعب”.
وأردف رئيس “الفاف”: “لمست تجاوب ايجابي، حيث طالب الأمين العام للكاف، من رئيس لجنة التحكيم، باعادة تحليل المباراة”.
وختم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي: “نحن حاليا في انتظار قرار لجنة التحكيم فيما يخض هذه الشكوى التي تقدمنا بها”.
رابط دائم : https://nhar.tv/ZOVjg