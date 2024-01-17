صادي: “المنتخب الوطني بحاجة لمزيد من الهدوء ودعم الجميع”
بقلم كريم تيغرمت
دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الجميع، لابداء دعمهم للمنتخب الوطني في الفترة الحالية.
وصرح وليد صادي، لوكالة الأنباء الجزائرية: “يجب على الجميع دعم المنتخب الوطني في هذه الفترة، المناصرين، والصحافة الوطينة”.
كما أضاف رئيس “الفاف”: “نحن بحاجة إلى مزيد من الهدوء، واللاعبون عازمون على التدارك في مباراتهم المقبلة”.
وجاءت هذه التصريحات من رئيس “الفاف” وليد صادي، عقب تعادل المنتخب الوطني بـ(1-1)، في مباراته الأولى ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2023، أمام منتخب أنغولا.
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