صادي: “المنتخب الوطني بحاجة لمزيد من الهدوء ودعم الجميع”

دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الجميع، لابداء دعمهم للمنتخب الوطني في الفترة الحالية.

وصرح وليد صادي، لوكالة الأنباء الجزائرية: “يجب على الجميع دعم المنتخب الوطني في هذه الفترة، المناصرين، والصحافة الوطينة”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “نحن بحاجة إلى مزيد من الهدوء، واللاعبون عازمون على التدارك في مباراتهم المقبلة”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس “الفاف” وليد صادي، عقب تعادل المنتخب الوطني بـ(1-1)، في مباراته الأولى ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2023، أمام منتخب أنغولا.