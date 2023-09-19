صادي: “المنتخب الوطني سيكون أبرز أولوياتي”

أكد المرشح الوحيد لرئاسة “الفاف” وليد صادي، بأنه سيضع المنتخب الوطني، على رأس أولوياته، في حال انتخابه يوم الـ 21 سبتمبر الجاري، رئيسا للاتحادية.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، من قسنطينة، في آخر محطة ضمن حملته الانتخابية، أوضح صادي، بأنه سطر أهدافه وأولوياته، قائلا: “تكلمت كثيرا عن أولوياتي، وأبرزها هي تحضير المنتخب الوطني”.

وأضاف صادي: “هذا لا يعني أنني رئيس المنتخب وإنما رئيس الاتحادية، ولكن الوضع الحالي يتطلب علينا أن نحضر المنتخب وتوفير الظروف اللازمة للناخب الوطني، من أجل النجاح في الاستحقاقات المنتظرة في 2024”.

كما أبرز ذات المتحدث، في السياق ذاته، بأنه سيعمل على إعادة تأهيل مركز سيدي موسى، وختم حول هذه النقطة: “لأن الحالة المزرية التي وصل إليها سببها التسيب وعلينا أن نضع هذا المركز كأولوية”.