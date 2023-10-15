صادي: “المنختب الوطني سيخوض تربص قبل “الكان” بأحد هاذين البلدين”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” وليد صادي، المكان المقرر لخوض المنتخب الوطني تربصه الأخير الذي تحضيرا لـ”كان” كوت ديفوار.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائري، قال صادي: “سنبرمج تربص اعدادي، في بلد سيتم تحديده لاحقا، والذي قد يكون غينيا الاستوائية، أو غانا”.

كما أضاف: “هذا التربص سيسمح للاعبينا بالتعود على مناخ المنطقة، خاصة وأنه في تلك الفترة، سيكون الجو جد بارد”.

وأردف: “من المحتمل أيضا أن يتخلل هذا التربص مبارتين وديتين، أو ثلاثة، والتي ستجري في إطار دورة ودية دولية تحضيرية”.

وتابع وليد صادي”نحن في خضم محادثات من أجل الانتهاء من هذا الأمر، وسيقدم تقرير مفصل للناخب الوطني، قبل اتخاذ القرار النهائي”.