صادي: “الهدف الرئيسي لبيتكوفيتش هو بلوغ المونديال”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على أن الهدف الرئيسي المسطر مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، هو بلوغ مونديال 2026.

وبعد مرور 4 جولات من تصفيات كأس العالم، يتصدر “الخضر” المجموعة الـ 7، مناصفة مع موزمبيق، بـ 9 نقاط لكل منهما، بـ 3 انتصارات وهزيمة.

وسُئل، صادي، عقب اختتام أشغال الجمعية العامة لـ “الفاف” اليوم السبت. بنادي الجيش ببني مسوس، عن تحضيرات “الخضر” الخاصة بـ”كان” 2025.

ورد رئيس الاتحادية: “لحد الآن نحن ننتظر أن تحدد “الكاف” البرنامج، وبعدها سنتحدث مع المدرب حول الأهداف وأيضا برنامج التحضيرات”.

قبل أن يؤكد صادي: “الهدف الرئيسي والأساسي للمدرب (بيتكوفيتش) هو قيادة الجزائر، إلى نهائيات كأس العالم”.

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