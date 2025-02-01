صادي: “الهدف الرئيسي لبيتكوفيتش هو بلوغ المونديال”
بقلم محمد لمين صحراوي
أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على أن الهدف الرئيسي المسطر مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، هو بلوغ مونديال 2026.
وبعد مرور 4 جولات من تصفيات كأس العالم، يتصدر “الخضر” المجموعة الـ 7، مناصفة مع موزمبيق، بـ 9 نقاط لكل منهما، بـ 3 انتصارات وهزيمة.
وسُئل، صادي، عقب اختتام أشغال الجمعية العامة لـ “الفاف” اليوم السبت. بنادي الجيش ببني مسوس، عن تحضيرات “الخضر” الخاصة بـ”كان” 2025.
ورد رئيس الاتحادية: “لحد الآن نحن ننتظر أن تحدد “الكاف” البرنامج، وبعدها سنتحدث مع المدرب حول الأهداف وأيضا برنامج التحضيرات”.
قبل أن يؤكد صادي: “الهدف الرئيسي والأساسي للمدرب (بيتكوفيتش) هو قيادة الجزائر، إلى نهائيات كأس العالم”.
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