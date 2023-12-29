صادي: “انطلاق تربص “كاف برو” مكسب جديد للجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، انطلاق أول تربص بالجزائر، لنيل شهادة التدريب “كاف برو”.
وصرح صادي، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “اليوم الجزائر تحظي بمكسب جديد، وهو الشروع في تربص “كاف برو””.
كما أضاف: “شرف كبير للاتحادية الجزائرية تنظيم هذا التربص الأول من نوعه في الجزائر، والثالث في القارة الإفريقية”.
وأردف: “قائمة المدربين المساركين في هذا التربص، تؤكد بأن الجزائر بلد الكفاءات والطاقات الرياضية”.
وتابع رئيس “الفاف” وليد صادي: “كنت قد وعدت لاعبينا الدوليين، خالال تربص الكاف “أ”، بأن يكون “الكاف برو” حاضر بالجزائر، ووفينا بوعدنا في نفس الشهر”.
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