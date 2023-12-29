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الرياضة

صادي: “انطلاق تربص “كاف برو” مكسب جديد للجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
صادي: “انطلاق تربص “كاف برو” مكسب جديد للجزائر”
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ثمّن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، انطلاق أول تربص بالجزائر، لنيل شهادة التدريب “كاف برو”.

وصرح صادي، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “اليوم الجزائر تحظي بمكسب جديد، وهو الشروع في تربص “كاف برو””.

كما أضاف: “شرف كبير للاتحادية الجزائرية تنظيم هذا التربص الأول من نوعه في الجزائر، والثالث في القارة الإفريقية”.

وأردف: “قائمة المدربين المساركين في هذا التربص، تؤكد بأن الجزائر بلد الكفاءات والطاقات الرياضية”.

وتابع رئيس “الفاف” وليد صادي: “كنت قد وعدت لاعبينا الدوليين، خالال تربص الكاف “أ”، بأن يكون “الكاف برو” حاضر بالجزائر، ووفينا بوعدنا في نفس الشهر”.

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