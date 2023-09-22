صادي: “بالنظر إلى تعدادنا هدفنا نصف نهائي “الكان” على أقل تقدير”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية، لكرة القدم، وليد صادي، بأن هدف المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، هو الوصول إلى نصف النهائي.

وفي تصريحات خص بها الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، أوضح صادي، بأن الخضر، يملكون كل المقومات من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، في الـ”كان” المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وقال صادي، حول أهداف الخضر في المحفل القاري المقبل: “في التركيبة الأولية، وحينما ترى الفريق الذي نملكه.. الهدف المسطر وحتى الناخب الوطني يشاطرني في الرأي، هو نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على أقل تقدير”.