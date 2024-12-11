سجل وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الأربعاء، مشاركته في تشييع جثمان الفقيد محي الدين خالف، كما نقل تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلة المرحوم.

وخلال تواجده بمقبرة “العاليا”، صرح صادي: “بلغت تعازي رئيس الجمهورية، لعائلة المرحوم محي الدين خالف”.

كما أضاف وزير الرياضية: “نعزي أنفسنا، وعائلة كرة القدم الجزائرية، على فقدان المرحوم الذي كان سطورة، ورمز من رموز كرة القدم الجزائرية”.

وتابع وليد صادي: “خالف كانت له مسيرة طويلة، مسيرة تاريخية، ناجحة، ومتميزة، بدأ كلاعب، ثم مدرب، ثم ناخب وطني أسبق، ندعوا المولى أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصب، والسلوان”.