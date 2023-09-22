صادي: “بلماضي يقوم بعمل ممتاز ولا ينكر انجازاته إلا جاحد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن علاقته بالناخب الوطني، جمال بلماضي، مؤكدا دعمه الكامل له وللمنتخب الوطني.
وصرح صادي، للإذاعة الوطنية: “سبق أن صرحت بأن بلماضي يقوم بعمل ممتاز،ولا ينكر انجازاته إلا جاحد”.
كما أضاف: “بعض الاطراف تحب أن تصطاد في المياه العكرة، من خلال نشر الشائعات، وزج اسم بلماضي في كل الأمور”.
وأردف: “مثلما أكدته سابقا سنقدم كل الدعم اللازم لبلماضي، ونعمل على توفير كل الظروف الملائمة لضمان تحقيق المنتخب الوطني لأهدافه”.
وتابع وليد صادي: “بلماضي يعاني من ضغط كبير، ويجب أن نوفر له الحماية، الهدوء من أجل السماح له بالتركيز في مهامه مع المنتخب الوطني”.
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