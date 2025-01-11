صادي: “تأخرنا في تكييف قوانين “الفاف” أساء لسمعة الجزائر دوليا”

نوّه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بتصويت أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية بالأغلبية، على مطابقة قوانين “الفاف” مع نظيرتها في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وقال صادي، عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، اليوم السبت. بفندق الجيش بني مسوس بالعاصمة: “أولا يجب أن نشكر الأعضاء على هذه الثقة والمصادقة بالأغلبية”.

وواصل رئيس “الفاف” في تصريحات إعلامية: “تكلمت في الأمر، وقد تأخرنا كثيرا في تكييف القوانين، وهذا يسيء لسمعة الجزائر في الهيئات الدولية”.

وختم صادي، بخصوص مطابقة قوانين “الفاف” مع قوانين “الفيفا”: “لا يخفى عليكم أن المشروع مجمد منذ 2018. واليوم وفّينا بوعدنا وكرسنا هذه الثقافة.. عملية تعديل القوانين مرت بسلاسة”.