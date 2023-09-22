صادي: “تربطني علاقة جد وطيدة مع رئيس الفيفا أنفانتينو”
بقلم النهار أونلاين
كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الجمعة، العلاقة التي تربطه برئيس الفيفا جياني أنفانتينو.
وصرح صادي، للإذاعة الوطنية: “تربطني علاقة وطيدة مع رئيس الفيفا جياني أنفانتينو، والتي تعود لسنوات”.
كما أضاف: “تلقيت أمي الخميس، مكالمة هاتفية من طرف أنفانتينو، الذي هنأني، وأبدى استعداده التام لتقديم المساعدة اللازمة للجزائر”.
وأردف: “ممثل الفيفا هو الآخر، وكما صرح به خلال حضوره الجمعية العامة الانتخابية، أكد استعدادهم لتقديم كل الدعم اللازم للاتحاديتنا في مشروعها”.
وتابع وليد صادي: “ناقشت العديد من النقاط مع ممثل الفيفا فيما تعلق ببرنامجنا المقبل، وأكد استعدادهم التام لمساعدتنا”.
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