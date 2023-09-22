صادي: “تربطني علاقة جد وطيدة مع رئيس الفيفا أنفانتينو”

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الجمعة، العلاقة التي تربطه برئيس الفيفا جياني أنفانتينو.

وصرح صادي، للإذاعة الوطنية: “تربطني علاقة وطيدة مع رئيس الفيفا جياني أنفانتينو، والتي تعود لسنوات”.

كما أضاف: “تلقيت أمي الخميس، مكالمة هاتفية من طرف أنفانتينو، الذي هنأني، وأبدى استعداده التام لتقديم المساعدة اللازمة للجزائر”.

وأردف: “ممثل الفيفا هو الآخر، وكما صرح به خلال حضوره الجمعية العامة الانتخابية، أكد استعدادهم لتقديم كل الدعم اللازم للاتحاديتنا في مشروعها”.

وتابع وليد صادي: “ناقشت العديد من النقاط مع ممثل الفيفا فيما تعلق ببرنامجنا المقبل، وأكد استعدادهم التام لمساعدتنا”.