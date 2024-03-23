صادي: “تنظيمنا لدورة “الفيفا” كان في المستوى بشهادة الخبراء”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نجاح الجزائر في تنظيم الدورة الودية الأولى للفيفا، مستدلا بشهادة الخبراء.
وصرح وليد صادي، في هذا الخصوص، عقب فوز الخضر أمام بوليفيا: “نحن فخورين بتنظيم هذه الدورة الكروية الأولى للفيفا”.
كما أضاف: “زرت عنابة، والآن ملعب براقي بالعاصمة، وبشهادة خبراء “الفيفا”، التنظيم كان جيد وبمستوى عال”.
وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي: “تحية كبيرة للجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة بالملعب”.
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