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الرياضة

صادي :”ثمار عمل بيتكوفيتش بدأت تظهر لكن ينتظره عمل كبير”

بقلم عزيز طالبي
صادي :”ثمار عمل بيتكوفيتش بدأت تظهر لكن ينتظره عمل كبير”
صادي
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أكد رئيس الفاف وليد صادي أن الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش يقوم بعمل كبير الذي بدأ يظهر خلال المباريات.

وقال وليد صادي في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “ثمار العمل أصبح تظهر كثيرا وورشة كبيرة تنتظر المدرب الجديد، المقابلة أنهيناها بصعوبة و لكن الأمر الجيد للمنتخب هو دائما يعود بقوة في الشوط الثاني”.

كما أضاف صادي “العلامة الكاملة لأنصار المنتخب الوطني، أؤكد آن الدورة كانت ناجحة على طول الخط، خاصة من الناحية التنظيمية”.

للإشارة، تواجد رئيس الفاف في المنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا قبل أن ينزل إلى غرف تغيير الملابس ليشكر لاعبيه على المستويات الكبيرة التي قدموها.

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