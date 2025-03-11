صادي حاضر في اجتماع “الكاف”

سجّل وليد صادي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، حضوره في اجتماع الاتحاد الإفريقي للعبة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، وخصص لمناقشة اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

وجاء الاجتماع الذي انعقد اليوم بالقاهرة المصرية. قبل 24 ساعة عن أشغال الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الإفريقي. والتي يُرتقب أن يرسّم خلالها صادي، فوزه بعضوية “الكاف”.

وكشفت الهيئة القارية، بأنه قد تم خلال اجتماع اليوم الثلاثاء. مناقشة تفاصيل مسابقة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، التي ستنظم في كوت ديفوار شهر أفريل المقبل.

كما عرف الاجتماع، الذي سجّل فيه صادي، أول حضور له في أعلى هيئة كروية في القارة. مناقشة المراحل النهائية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، إضافة إلى فتح ملف رابطة الأندية الإفريقية.