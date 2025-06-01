صادي: “حضورنا البطولة الوطنية للأكاديميات دليل على الأهمية التي نوليها للتكوين”

أبرز رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الأهمية البالغة التي توليها “الفاف”، للتكوين في كرة القدم، على مستوى الفئات الصغرى.

وصرح صادي، خلال حضوره النسخة الأولى من البطولة الوطنية للأكاديميات: “نحن جد سعداء بحضورنا النسخة الأولى من البطولة الوطنية للاكاديميات والتي جرت بوهران”.

كما أضاف: “وجود المكتب الفيديرالي في هذه النسحة الأولى، دليل على الأهمية البالغة التي نوليها لهذه الفئة”.

وتابع وليد صادي: “في عهدتنا الانتخابية الحالية تكلمت على أن تكون عهدة مخصصة للتكوين، ويتجسد ذلك عبر تنظيم هذه الدورات المهمة، خاصة لهذه الفئة، الذين نتنبأ لهم بمستقبل كبير”.