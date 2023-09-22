صادي: “دخلنا في مفاوضات مع عدة شركات لتوقيع عقود تمويل جديدة”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بأن الفاف تواجه وضعا ماليا حرجا حاليا، مؤكدا عزمه على ايجاد حلول سريعة.

وصرح وليد صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنا أدرك أن ملف التموييل من أبرز الملفات الحساسة في الوقت الحالي على مستوى الفاف”.

كما أضاف: “الوضع المالي للفاف حاليا جد حرج، حيث هناك تراجع كبير مقارنة بوقت سابق، لكن سنعمل على تصحيح الوضع”.

وتابع وليد صادي: “دخلنا في مفاوضات مع مؤسسات وطنية، من أجل التوقييع على عقود جديدة والامور تسير في الطريق الصحيح”.