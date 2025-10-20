صادي :”رؤساء الأندية مجبرون على دعم فرقهم ماديا”

دعا وزير الرياضة وليد صادي، رؤساء الأندية الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم فرقهم مادياً، وعدم الاتكال على أموال الدولة، مؤكداً ضرورة التكيّف مع الوضع المالي الحالي للأندية.

وخلال زيارته اليوم الاثنين إلى مدينة سعيدة، قال الوزير صادي: “مولودية سعيدة فريق كبير وعريق، ومشكل التمويل لا يخص هذا الفريق فقط، بل عدداً من الأندية الأخرى أيضاً. لذلك يجب التكيّف مع الوضع، ورؤساء الأندية مجبرون على مساعدة أنديتهم، ولا نكتفي بالبحث عن التمويل من قبل الدولة فقط”.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل رعايتها للأندية والرياضيين الذين يحققون نتائج إيجابية، موضحاً أن “الرعاية لا تكون إلا مقابل النتائج”.

كما كشف صادي أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تتابع وضعية ملعب سعيد عمارة بسعيدة من خلال لجنة مختصة تضمن سير المشروع وفق المعايير المطلوبة.