صادي: “سأستعين بالكفاءات لإعادة هيكلة الفاف”

أكد وليد صادي، المرشح الوحيد لانتخابات “الفاف” المقررة يوم الـ 21 سبتمبر الجاري، عزمه على الاستعانة بالكافاءات من أجل إعادة ترتيب أعلى هيئة كروية في البلاد.

وأوضح صادي، بأن الوضع الراهن الذي تعيشه الكرة الجزائرية يفرض على الجميع العمل المشترك بجدية وانفتاح.

مضيفا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” اليوم الأربعاء: “كما يفرض علينا بما أنها ليست عهدة أولمبية كاملة، عدم الحديث عن برنامج انتخابي وإنما أولويات”.

وختم حول هذه النقطة: “منها إعادة ضبط هيكل تنظيمي للإتحاد الجزائري، بالاستعانة بالكفاءات القادرة على تحقيق الأهداف”.