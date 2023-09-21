صادي: “سأضاعف الإمكانيات لبلماضي من أجل ضمان نجاحه في أهدافه”

أكد الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، دعمه الكامل للناخب الوطني جمال بلماضي، وعزمه على توفير كل الامكانيات اللازمة لضمان نجاحه في مهمته.

وصرح صادي، اليوم الخميس، عقب ترسيمه على رأس “الفاف”: “المنتخب الوطني من أولوياتنا، وسنعمل لتوفير كل الظروف اللازم للخضر”.

وأضاف: “أتركو الناخب الوطني وشأنه، له كل المساندة اللازمة من طرفي وسأضاعف له الاممكانيات لضمان نجاحه في مهمته ببلوغ الأهداف المسطرة”.

وتاعب وليد صادي: “سأكون إلى جانب الناخب الوطني، ومنتخبنا في كل ثانية، من أجل ضمان الحماية اللازمة له”.