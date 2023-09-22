صادي: “سأعقد اجتماعا مع مسؤول لجنة التحكيم حيمودي”

تحدث رئيس الفاف، وليد صادي، اليوم الجمعة، عن ملف التحكيم، ومسؤولها الحالي، الحكم الدولي الأسبق جمال حيمودي.

وقال صادي، في هذا الصدد، للإذاعة الوطنية: “سأجتمع لاحقا مع جمال حيمودي، من أجل اطلاعنا على ورقة طريقه التي يعمل وفقها”.

كما أضاف: “سأقوم بعدها بمناقشة مستقبله على رأس لجنة التحكيم، مع باقي أعضاء مكتبنا الفيدرالي، قبل اتخاذ قرار نهائي”.

ويعتبر ملف سلك التحكيم، من أبرز الملفات الشائكة التي تنتظر حلولا مستعجلة من الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم.