صادي: “سأعيد النظر في الأمانة العامة والمديرية الفنية للاتحادية”

وعد المرشح الوحيد، لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بإحداث تغييرات عديدة في السلم الإدارة لـ “الفاف”

وأوضح صادي، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، من قسنطينة، في آخر محطة ضمن برنامج حملته الانتخابية، قائلا: “تحدث سابقا عن الإدارة، واليوم يجب علينا إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية”.

وأضاف صادي: “وعلى رأسها الاتحادية على مستوى الأمانة العامة، والمديرية الفنية، ونحن واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا.”