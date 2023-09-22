صادي: “سنتخذ اجراءات مستعجلة بخصوص بطولة قسم الهواة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن كرة القدم هواة، مؤكدا عدم رضاه التام عن ما يحدث للأندية، والظروف التي تعيشها.
وقال صادي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “أنا غير راضٍ تماما عن ما يجري على مستوى رابطة الهواة”.
كما أضاف رئيس الفاف: “خلال اجتماعي مع رؤساء بعض الأندية، تلقيت العديد من الشكاوي عن ما يحدث في هذه الرابطة”.
وتابع وليد صادي: “سنعمل على اتخاذ اجراءات مستعجلة، من أجل محاولة تحسين بعض الأمور”.
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