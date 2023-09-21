صادي: “سنحترم القانون فيما تعلق بازدواجية المناصب”

تطرق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، لموضوع ازدواجية المناصب، فيما تعلق بأعضاء مكتبه الفيدرالي، مؤكدا عزمه احترام القوانين.

وخلال ندوته الصحفية، اليوم الخميس، أكد صادي: “سنحترم قوانين الدولة الجزائري فيما تعلق بازدواجية المناصب”.

كما أضاف: “نحن نرأس فترة انتقالية مقدرة بـ18 شهرا، وعليه سنعمل على التقدم بطلب لمحاولة تكييف القوانين في ما تعلق بهذه النقطة”.

وجاء هذا الرد من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نظرا لشغل عدة أسماء من أعضاء مكتبه الفيدرالي، مناصب أخرى.