صادي :”سننطلق في استخدام تقنية الـ VAR بداية من الموسم القادم”

كشف رئيس الفاف وليد صادي عن اجراءات جديدة سيتبعها السلك التحكيمي الموسم القادم في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقال وليد صادي خلال إجتماع المكتب الفيدرالي اليوم الأربعاء بالمركز التقني بسيدي موسى “سننطلق في استقدام تقنية الـ VAR بداية من الموسم المقبل”.

وأضاف وليد صادي “في مرحلة العودة يجب احترام الرياضة و النزاهة من طرف السلك التحكيمي”.

وكان وليد صادي رفقة أعضاء المكتب التنفيذي لـ “الفاف” قد قاموا بتكريم حكام النخبة خاصة المشاركين في كأس أمم إفريقيا التي جرت بكوت ديفوار.

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