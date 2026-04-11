صادي: “شهادة إنفانتينو إضافة للجزائر قبل أن تكون لي شخصيًا”

عاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، للحديث عن الإشادة الكبيرة التي حظيت بها “الفاف”، من طرف رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني انفانتينو.

وكان رئيس “الفيفا” الذي حلّ بالجزائر في زيارة عمل. قد نوّه بالعمل الرائع الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية، بالإضافة إلى المنشآت التي تملكها الجزائر.

وعلّق صادي، على شهادة إنفانتينو قائلا: “تصريح رئيس “الفيفا” إضافة للجزائر قبل أن تكون لي شخصيا”.

وواصل رئيس “الفاف” في تصريحات اليوم السبت: “عملنا دائما في “الفاف” على إعادة هيبة الجزائر وخاصة تحسين صورتها في الهيئات الدولية”.

ليختتم: “اليوم الحمد لله، إنفانتينو، وصل إلى كنف الجزائر. وفرح بالزيارة وأشاد كثيرا بمنظومة تسيير الاتحادية”.