صادي: “ضيعنا فوزا سهلا أمام أنغولا”
بقلم محمد لمين صحراوي
اعترف رئيس “الفاف” وليد صادي، بأن المنتخب الوطني، ضيّع فوزا في المتناول خلال مباراته الافتتاحية لـ”كان” كوت ديفوار، أمام أنغولا.
وقال صادي: “بعد لقاء أنغولا كانت خيبة أمل كبيرة. لأن المباراة في متناول الخضر، خاصة في الشوط الأول”.
ليضيف رئيس “الفاف” في تصريحات للتلفزيون الجزائري: “لكن في الشوط الثاني كان هناك تراجع رهيب الأمر الذي دخل الشك يدخل نفوس اللاعبين”.
وفي المقابل، أوضح صادي. بأن الخضر تجاوزوا تلك الخيبة وختم: “حاليا اللاعبون عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية أمام بوركينافاسو، ومثلما قلت سابقا لقاء أنغولا كان درسا مفيدا”.
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