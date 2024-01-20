صادي: “ضيعنا فوزا سهلا أمام أنغولا”

اعترف رئيس “الفاف” وليد صادي، بأن المنتخب الوطني، ضيّع فوزا في المتناول خلال مباراته الافتتاحية لـ”كان” كوت ديفوار، أمام أنغولا.

وقال صادي: “بعد لقاء أنغولا كانت خيبة أمل كبيرة. لأن المباراة في متناول الخضر، خاصة في الشوط الأول”.

ليضيف رئيس “الفاف” في تصريحات للتلفزيون الجزائري: “لكن في الشوط الثاني كان هناك تراجع رهيب الأمر الذي دخل الشك يدخل نفوس اللاعبين”.

وفي المقابل، أوضح صادي. بأن الخضر تجاوزوا تلك الخيبة وختم: “حاليا اللاعبون عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية أمام بوركينافاسو، ومثلما قلت سابقا لقاء أنغولا كان درسا مفيدا”.