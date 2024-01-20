صادي: “طالبت اللاعبين بالتأهل في الصدارة للبقاء في بواكي”

أكد وليد صادي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأنه تحدث مع رفقاء رياض محرز، وحثهم على ضرورة التأهل في صدارة المجموعة الـ 4، لـ”كان” كوت ديفوار.

ومن المعلوم مسبقا فإن الخضر، وفي حال تأهلهم في الصدارة. سيلعبون لقاء ثمن النهائي في مدينة بواكي، بينما سيغادرون هذه الأخيرة في حال التأهل في الوصافة.

وعن هذه الاحتمالات، قال صادي: “قمنا بجميع الترتيبات اللازمة. وضعنا الخطة “أ” والخطة “ب” وعازمون على التأهل في الصدارة، وهذا ما قلته للاعبين”.

وأضاف رئيس “الفاف” في تصريحات للتلفزيون العمومي: “إذا تأهلنا في الصدارة سنبقى في بواكي، ولكن إذا تأهلنا في الوصافة سننتقل إلى مدينة كوروغو”.

وختم صادي: “لقاءنا الأخير سيكون يوم الـ 23 جانفي وثمن النهائي مبرمج يوم الـ 30 من الشهر ذاته. ستكون أمامنا 7 أيام وهي فترة طويلة. وفي حال تأهنا في الوصافة سنراسل “الكاف” من أجل البقاء في بواكي”.

للإشارة فإن “الفاف” وضعت الخضر في أحسن الظروف بمدينة “بواكي” لاسيما من حيث الإقامة بعدما حجزت فندقا كاملا لرفقاء رياض محرز، وهو ما يجعل صادي، يرغب في البقاء في نفس المدينة على أن تلتحق التشكيلة الوطنية بمدينة “كوروغو” في حال تأهلت في الوصافة قبل 48 ساعة أو 24 ساعة عن لقاء ثمن النهائي.