صادي: “على أنصار الخضر مواصلة تشجيع المنتخب وليس الأشخاص”

أبرز رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أهمية الفوز الذي حققه المنتخب الوطني اليوم الإثنين أمام أوغندا، موجها في ذات الوقت رسالة مشفرة لأنصار الخضر.

وقال صادي، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي هذا أحسن منعرج عشته مع المنتخب، كون نقاط مباراة أوغندا، ستمنحنا وثبة بسيكولوجية”.

كما أضاف: “هذه آخر مباراة لنا في سنة 2024، ولن نخوض أي مباراة أخرى إلى غاية مارس 2025، ما يجعل من فوزنا أمام أوغندا جد مهم بالنسبة للاعبين”.

وختم وليد صادي، بتوجيه رسالة لأنصار الخضر، قائلا: “أدعو الجمهور الجزائري للبقاء دائما خلف المنتخب الوطني، وتشجيع المنتخب وليس الأشخاص”.